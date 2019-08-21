Van'da polise saldıran zanlı yakalandı
İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise saldıran zanlı yakalandı.
İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise saldıran zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Van Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesine yapılan "Bas¸kan Vekilligˆi" go¨revlendirilmesini protesto etmek ic¸in toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığı bildirildi.
Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli personele, bekleme yaptıkları Yu¨zbas¸ıogˆlu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saldırı sonucu bir polis memurumuz yu¨zu¨nden, boynundan ve kolundan yaralanmıs¸tır. Saldırıda bulunan s¸ahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıs¸tır. S¸ahsın 2013 yılında PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n kırsal alanına katılım yaptıgˆı, 2014'te Diyarbakır'da gu¨venlik kuvvetlerine teslim oldugˆu, c¸ok sayıda suc¸ kaydının ve psikolojik rahatsızlıgˆının (s¸izofren) bulunduğu anlas¸ılmıs¸tır. Valiligˆimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve sorus¸turma bas¸latılmıs¸tır."