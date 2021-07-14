Van'da Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı
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Van'da Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı

Van'da Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Edremit ilçesindeki hizmet binasının açılışı dolayısıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, konuşmasında, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölgede PÖH'e olan ihtiyacın gittikçe arttığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"PÖH'ün önceki binası çok küçüktü, Sınır güvenliği için geçen sene il dışından PÖH'ler ilimize görevlendirildi. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri sonucunda yeni yapılan binanın PÖH'e devredilmesi kararlaştırıldı. Burada personelimiz hem spor yapılabilecek hem de araçların bakımı yapılacak. Arkadaşlarımız yeni binada görevlerini daha rahat yapabilecek. Polisimiz bölgemizin konumundan dolayı asker gibi cephede, ülke sınırlarında görev yapıyor. Rabbim polisimizi, askerimizi, güvenlik korucularımızı her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin, Allah ayaklarına taş değdirtmesin. Zaman zaman üzücü olaylar yaşıyoruz. Dün Hakkari'de bir emniyet müdür yardımcımız şehit oldu. Allah ona rahmet eylesin. Bu tesisimizin teşkilatımıza, ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Bilmez ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yeni binamızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Arifesinde bulunduğumuz 15 Temmuz'da, hain darbe girişiminde vatandaşlarımızla sırt sırta verilerek adeta bir tarih yazıldı. Bu düşüncelerle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kurban kesimi ve okunan dualar sonrasında hizmet binasının açılışı yapıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman,112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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