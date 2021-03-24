Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette
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Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette

24.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:53

Son dakika gelişmesine göre Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbetteVAN'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarını alan polis, olay yerine zırhlı araçlarla gitti.

Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette

VAN'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarını alan polis, olay yerine zırhlı araçlarla gitti. Polisin nöbet tuttuğu bölgede, uzman ekiplerin inceleme yapması bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir hafta önce, Şabaniye Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen alanda yaptığı incelemede definecilerin tünel kazıp, kaçak kazı yaptığını tespit etti. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı.

Uzman ekiplerin bölgede tarihi eser bulunup bulunmadığına dair inceleme yapacağı, ardından alanla ilgili karar alınacağı belirtildi.

Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette
Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette
Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette
Son dakika haberi: Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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