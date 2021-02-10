Van'da polis ele geçirilen 246 kilo eroinle, 'Uzay 2023' ve 'Uyuma' yazdı

VAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında narkotik köpekleri 'Boby' ve 'Boza' ile yapılan aramalarda toplam 246 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez İpekyolu ilçesinde ihbar üzerine plakası belirlenen araçta, narkotik köpeği Boby ile yapılan aramada, 287 paket toplam 194 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli F.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yine merkez İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu B.Y.'nin eşyalarında narkotik köpeği Boza ile yapılan detaylı aramada, 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili B.Y., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanıp, gözaltına alındı.İki operasyonda toplam 246 kilo 100 gram eroin ele geçirildi'ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'Polis ekipleri ele geçirdikleri eroin paketleriyle, '2023 Uzay' ile uyuşturucuyla mücadele uygulamasına dikkat çekerek 'Uyuma' yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonlarla ile ilgili yapılan açıklamada Van'da toplamda 387 paket halinde 246 kilo 100 gram eroinin ele geçirildiğini belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU