Van'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek

VAN (AA) - Van'da polis, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk kış günlerinde yiyeceğe ulaşamayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelince hayvanları koruma ve besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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