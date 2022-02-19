Van'da polis ekipleri "kedi besleme" etkinliği düzenledi - Haberler
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Van'da polis ekipleri "kedi besleme" etkinliği düzenledi

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da polis ekipleri

Van polis ekipleri il genelinde "kedi besleme" etkinliği yaptı.

Van polis ekipleri il genelinde "Kedi besleme" etkinliği yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde kedi besleme etkinliğinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği HAYDİ uygulaması üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, kedi, Van, Güncel, Haberler

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