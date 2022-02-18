Van'da "Polis Arama Kurtarma Ekibi" göreve hazır - Haberler
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Van'da "Polis Arama Kurtarma Ekibi" göreve hazır

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Polis Arama Kurtarma Ekibi'nin tanıtımı yapıldı.

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Polis Arama Kurtarma Ekibi'nin tanıtımı yapıldı.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Van'da, Emniyet Müdürlüğünce, Polis Arama Kurtarma (PAK) birimi kuruldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki programda birimin tanıtımı ve kullanacakları ekipmanlar tanıtıldı.

Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şube müdürleri ve ekipte yer alan polis memurları katıldı.

Bir süre önce "kar bilgisi, çığ bölgesine giriş, arama kurtarma, olay yeri yönetimi, kar katmanlarını inceleme ve çığ testleri" konusunda uygulamalı eğitime tabi tutulan polisler, çığın düştüğü bölgede çubuklar ve ses dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda da eğitim almıştı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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