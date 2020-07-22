Van'da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretiliyor

İranlı iki girişimci, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları fabrikada, çöpe atılan plastik ürünleri dizel yakıta dönüştüren makine üretiyor.

Van'da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretiliyor
22.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:30

İranlı iki girişimci, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdukları fabrikada, çöpe atılan plastik ürünleri dizel yakıta dönüştüren makine üretiyor.

İranlı girişimciler Ahmad Rastgoo ve Mehrdad Fojlaley, plastiği motorine dönüştüren makinelerin üretimi için ülkelerinde istedikleri desteği alamayınca Van'a gelerek organize sanayi bölgesinde (OSB) fabrika kurmak için başvuruda bulundu.

OSB yönetim kurulu tarafından talepleri olumlu karşılanan girişimciler, kendilerine 3 yıllığına kiraya verilen bir dönümlük alana fabrika kurdu.

Yerli Malı Üretim Belgesi, ISO 9001 ve CE belgeleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gerekli izinleri alan girişimciler, belediyelerin plastik çöp sorununu çözecek makinelerin ilk prototiplerini üretti.

Makinelerde proliz teknolojisini kullanan girişimciler, bu sayede plastik atıkları yüksek ısıdan geçirerek önce sıvı hale, ardından da ayrıştırma yöntemiyle dizel yakıta dönüştürüyor.

Makinelerin seri üretimi için çalışmalara başlayan yatırımcılar, şimdiden başta ülkeleri İran olmak üzere Gürcistan, Irak ve Afganistan'dan talep aldı.

Girişimcilerden Ahmad Rastgoo, AA muhabirine, Ar-Ge çalışmalarının ardından kurulan fabrikada üretime başladıklarını söyledi.

Üretilen makinelerde 100 kilogram plastikten 75 litre dizel yakıt elde ettiklerini anlatan Rastgoo, "Canlıların hayatını kurtaracak, dünyayı daha da güzelleştirecek bir proje geliştirdik. Hedefimiz plastiği dünya üzerinde olabildiğince yok etmek ve enerji kaynağına dönüştürmek. Nitekim plastik maddeler 2 bin 500 yıl doğada çözülmeden kalabiliyor. Çevreye çok zarar veriyor. Bu nedenle plastiği enerjiye dönüştürme kararı aldık." diye konuştu.

Plastik çöplerden elde edilen motorinin tüm motorlu araçlarda, gemi ve iş makinelerinde kullanılabileceğini belirten Rastgoo, şunları kaydetti:

"En çok gemilerde ihtiyaç duyulan bir makine. Gemiler bazen aylarca yol alabiliyor. Bu nedenle çok sayıda plastik atık oluşuyor. Bu plastiği akaryakıta dönüştürerek tasarruf sağlayabiliriz. Bunun için makineler gemilere entegre edilebilir. Bu proje için farklı ülkelerden davet aldık ama Türkiye'yi seçtik. Bunun nedeni Türkiye üzerinden dünyaya açılma şansımızın fazla olması. Türkiye'nin daha açık bir pazarı var. Buradan dış dünyaya daha iyi açılabiliriz. Şimdiden Irak, Gürcistan, Afganistan ve İran'dan talep topladık. Seri üretimin hızlanmasıyla 70 ila 100 kişiyi istihdam etmeyi düşünüyoruz."

"Diğer motorine göre zararı daha az"

Mehrdad Fojlaley da makineye atılan plastik atıkların oksijensiz ortamda yakılarak likit haline getirildiğini ardından filtre işlemleriyle motorine dönüştürüldüğünü anlattı.

Yaklaşık sekiz ay boyunca proje üzerine çalıştıklarını ifade eden Fojlaley, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının laboratuvarlarında olumlu sonuçlar aldık. Ürettiğimiz motorin Avrupa standartlarına uygun. Bu makinelerle atık durumdaki bir plastiği değerli bir maddeye dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz motorinin havayı kirletme oranı diğerlerine göre çok daha az. Bu da araçların motorlarına olumlu yansıyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi Spor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mensur Işık Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Van'da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretiliyor - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:30:20. #1.14#
title