Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Eren-1 operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Eren-1 operasyonları kapsamında, Başkale ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 makineli tüfek, 1 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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