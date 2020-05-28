Van'da PKK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
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Van'da PKK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Van'da "Terör Arananlar Listesi"nde "turuncu" kategoride yer alan PKK'lı terörist Mustafa Ertaş'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yürütülen çalışmalarda terör örgütüne yardım ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Van'da PKK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
28.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:07

Van'da "Terör Arananlar Listesi"nde "turuncu" kategoride yer alan PKK'lı terörist Mustafa Ertaş'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından yürütülen çalışmalarda terör örgütüne yardım ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Van'da 4 yıl önce gerekleştirilen iki ayrı terör saldırısıyla ilgili aranan "Reşit" kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Ertaş'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan istihbari çalışmalarda 'Bervarsevdin-Norduz' grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yıllarında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren 'Reşit' kod adlı Mustafa Ertaş, 27 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ve hava kuvvetleri unsurlarınca desteklenen operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmişti. Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride bulunan bölücü terör örgütü mensubu Ertaş'ın, 2016'da Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yönelik yapılan bir eylemde roketatar kullandığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, ekiplerin operasyonun ardından yürüttüğü çalışmalar sonucu aynı olayla bağlantılı, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen kişinin Gürpınar ilçesinde gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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