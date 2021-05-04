Van'da PKK'ya eleman kazandıran zanlıya gözaltı
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Van'da PKK'ya eleman kazandıran zanlıya gözaltı

Van'da PKK'ya eleman kazandıran zanlıya gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde Sivil Savunma Güçleri (YPS) yapılanması içinde terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 1 BTÖ mensubu 4 Mayıs 2021 tarihinde Muradiye ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde bir ikamette yakalandı. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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