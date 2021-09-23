VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

VAN'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kandırılarak dağa götürülmeye çalışılan bir kişi de ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen iş birlikçilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılıp mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, tarafından terör örgütünün kırsal alanına ikna edilen bir kişiyi de kurtararak ailesine teslim etti.

VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAN'DA PKK'YA ELEMAN KAZANDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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