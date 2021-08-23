Van'da, PKK'ya ait taarruz tipi el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalında, jandarma ve komando birliklerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait taarruz tipi el bombaları, Bixi mühimmatı ve kablo ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalında, jandarma ve komando birliklerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait taarruz tipi el bombaları, Bixi mühimmatı ve kablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Başkale Komando Birliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 3 taarruz tipi el bombası, 1 malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu,628 adet 7.62 Bixi mühimmatı,1 adet 100'lük Bixi mayonu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz