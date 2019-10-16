Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

16.10.2019 16:28
Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçesaray'a bağlı Altındere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran- Şehit GK Salih Eren' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sonucu 2 el bombası, çok sayıda fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
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