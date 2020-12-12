Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu
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Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu

12.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:48
Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi. 

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonda Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.Düzenek imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 


- Van

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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