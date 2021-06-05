Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Gedikbaşı Mahallesi kırsalında 4 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 12 adet uçaksavar mühimmatı, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gram C-4 plastik patlayıcı, 5 adet EYP düzeneği, 1 adet cep telefonu ile tuzaklanmış EYP anahtar sistemi, 5 adet el telsizi çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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