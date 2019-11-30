Van'da, pkk'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi
Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildiVan'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Haber Videosu: Van'da, pkk'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi