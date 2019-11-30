30.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:08

Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA