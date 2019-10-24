Van'da PKK terör örgütüne darbe

24.10.2019 09:35

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 adet el bombası, 20 adet fünye ve 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 Ekim 2019 günü Müdürlüğümüz İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerimizce; ilimiz Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide yapılan aramada; 12 adet el bombası, 4 adet EYP yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 adet fünye ve 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA