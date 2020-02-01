01.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:32

Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltı

VAN'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi. Operayonlarda terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLE GEÇİLDİ

HABER: VAN, (DHA)

Kaynak: DHA

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