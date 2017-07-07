Van'da PKK Operasyonu: 29 Gözaltı

VAN'da polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde çeşitli adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - Van