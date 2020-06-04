Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi
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Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü PKK'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi
04.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:02
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü PKK'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, plastik bidon içerisinde toprağa gömülmüş 1 makinalı tüfek, 1 gündüz el dürbünü, 1 lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. 


- Van

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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