Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Aşağıçaldıran Mahallesi Akal mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyade tüfeği, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA