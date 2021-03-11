Son dakika haberleri: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

11.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:43
Son dakika haberleri: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 11 Mart 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 15 adet fişek, 2 adet piknik tüpü, 9 adet 300 gramlık kimyasal madde ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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