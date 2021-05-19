Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kentte, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şubeleri ile özel harekat polisleri ve jandarma komando ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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