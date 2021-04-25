Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi
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Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı,  840 PK makinalı tüfek ve 130 AK-47 Kalaşnikof  tüfek mühimmatı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.


Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi
Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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