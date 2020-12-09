Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
09.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:00
Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol