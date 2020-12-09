Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

09.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:00
Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

İlgili Haberler

Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sinan Gümüş Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Silah Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 09:01:33. #1.14#
title