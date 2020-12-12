Van'da PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve tüp ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüpler elde edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüpler elde edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, araziye saklanılmış el yapımı patlayıcı ve 2 büyük tüp bulundu.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol