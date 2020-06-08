Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı - Van Bölge Eğitim ve... Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK, saat 18.00 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Kaynak: AA