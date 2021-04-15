Van'da PKK'lı 2 terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist yakalandı.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu