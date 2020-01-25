Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
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Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

25.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:31
Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK bağlantılı suçlardan cezaevinde bulunan kişiler ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarının devamı amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAY-DER yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
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