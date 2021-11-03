Son dakika gündem: Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı

VAN (İHA) - Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 Kasım 2021 tarihinde 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek suçlarından, Van' da 5 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

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