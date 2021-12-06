Van'da pide salonları denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da pide salonları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da pide salonları denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ekmek fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine pide salonlarını denetledi.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ekmek fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülasyonlar üzerine pide salonlarını denetledi.

Halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, pide salonlarının bugün ekmek çıkarmayacağı iddiaları üzerine kent genelinde denetim yaptı. Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde pide salonlarının açık olduğu görülürken, 1 lira 80 kuruştan satılması gereken 210 gram pidenin 2 lira 50 kuruştan satıldığı tespit edilen pide salonlarına cezai işlem uyguladı.

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe yapılan zam, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in girişimleri sonucu geri alınarak, kentteki 5 fabrika ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasından torba unun 188 liradan satılması noktasında anlaşmaya varıldı. Buna rağmen zammı uygulamak isteyen işletmeler tek tek uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Bazı internet sitelerinde bugün pide ve lavaş ekmek çıkaran fırınların kepenk kapatacakları yönünde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve fırınların açık olduğunu belirten Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, kentteki 30 pide salonunun hepsinin açık olduğunu ve ekmek noktasında bir sorun olmadığını belirtti.

Öte yandan, Van'ın Erciş ilçesinde yapılan hijyen, gramaj ve fiyat denetiminde düşük gramajlı ve yüksek fiyata ekmek sattığı tespit edilen 42 işletmeye idari para cezası uygulandı. - VAN

Van'da pide salonları denetlendi

Van'da pide salonları denetlendi

Van'da pide salonları denetlendi

Van'da pide salonları denetlendi

Van'da pide salonları denetlendi

Van'da pide salonları denetlendi

Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı

Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı

 Türkiye'yi korkutan depreme canlı yayında böyle yakalandılar

Türkiye'yi korkutan depreme canlı yayında böyle yakalandılar

 Van'da çobanlar tarafından parçalanmış halde cansız beden bulundu

Van'da çobanlar tarafından parçalanmış halde cansız beden bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title