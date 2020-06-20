Van'da peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
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Van'da peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
20.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:38

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Balaban Yol Kontrol Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçtaki bir yolcunun eşyalarında yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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