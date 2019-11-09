Van'da Peugeot 508 lansmanı yapıldı

09.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:41

PSA grubu markalarından Peugeot, 508 modelini Van'da tanıttı.



İpek yolu Caddesi üzerindeki Peugeot Sevimli Bayide düzenlenen lansmana vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Lansmanda bir konuşma yapan Sevimli Bayi Sahibi Vahdettin Sevimli, Türkiye'de satışa sunulan Peugeot 508 modelinin, radikal tasarımı, rakipsiz teknolojileri ve sportif sürüş kabiliyeti ile en çok arzulanan model olmaya aday olduğunu ifade ederek, "Yeni Peugeot 508, kuşkusuz hepimizi çok heyecanlandırıyor. Yaklaşık 50 yıllık bir model mirasından beslenen yeni Peugeot 508, gücünü geçmişinden alırken geleceğe de göz kırpıyor" dedi.



Konuşmasında yeni Peugeot 508'in özelliklerinden bahseden Sevimli, "Yeni Peugeot 508, rakipsiz 'Night Vision' gece görüş teknolojisi, eşsiz i-Cockpit kabin mimarisi ve güvenlik standartlarını yepyeni bir seviyeye çıkaran ileri seviye sürüş destek sistemleri gibi özelliklere sahiptir. Kullanılan tüm motor seçenekleri hem performans hemde tüketim açısından çok verimli olduğu gibi EAT8 tam otomatik vites kutusu da otomobilin hafif ve bir o kadar sağlam gövdesiyle uyum içerisinde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.



Bölgede Peugeot'a yoğun bir talebin olduğunu vurgulayan Sevimli, "Ayda 8 adet satmayı hedeflediğimiz Peugeot 508 marka otomobilin şu anda 5 adedini sattık. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bu anlamda lansmanımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Sevimli yeni Peugeot 508 modelinin fiyatının 210 bin TL ile 300 bin TL arasında değiştiğini de sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA