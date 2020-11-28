- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim

28.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:31

- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirdi.

- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim

VAN - İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, korona virüs kapsamında alınan yeni tedbir kararlarına ilişkin kentteki pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka artışının yeniden artması nedeniyle yeni tedbir kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağını duyurdu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu

İçişleri Bakanlığının Van Valiliğine gönderdiği genelgede korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan 'kontrollü sosyal hayat' döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Buna göre; İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, yeni tedbir kararına ilişkin Selimbey Mahallesinde kurulan semt pazarında bir denetim yaptı.

Pazarcı esnafı tek tek denetleyen ekipler; tezgah arası mesafe şartı, maske, eldiven konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyduğu görülürken, denetimlere kesintisiz devam edileceğini bildirdi.

(YLM-MSA-Y)

- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim
- Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

İlgili Haberler

Son dakika haber | Pazar yerlerinde sıkı denetim
Son dakika haber | Pazar yerlerinde sıkı denetim
Jandarmadan Pazar yerlerinde sıkı denetim
Jandarmadan Pazar yerlerinde sıkı denetim
Van'da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
Van'da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Müzik Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Van'da pazar yerlerinde yoğunlaştırılmış denetim - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:43:06. #1.14#
title