Van'da patlayıcı, elektrikli fünyeler ve 632 mühimmat ele geçirildi

05.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:04

Van'ın Çatak ilçesinde teröristlere yönelik sürdürülen Kıran Operasyonu'nda 20 kilo patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 632 adet mühimmat ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında 4 Aralık günü Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon esnasında 20 kilogramlık amonyum nitrat ve fueloil karışımı kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA