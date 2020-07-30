Van'da PatentGrowth projesi başlıyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Van Teknokent tarafından hazırlanan "PatentGrowth gelişmekte olan bölgelerde patent bilgisinin yaygınlaştırılması ve patent tabanlı girişimlerin hızlandırılması" isimli proje Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Van Teknokent tarafından hazırlanan "PatentGrowth gelişmekte olan bölgelerde patent bilgisinin yaygınlaştırılması ve patent tabanlı girişimlerin hızlandırılması" isimli proje Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Patent Effect iş birliğinde bir yıl boyunca yürütülecek olan proje Van, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Trabzon, Elazığ ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilecek. Büyük firmalar, KOBİler, üniversiteler, teknoparklar/teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, patent tabanlı girişimler, yatırım firmaları, yatırımcılar, ARGE merkezleri projenin hedef kitlesini oluşturduğu proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dünyadaki mevcut teknolojilerin yüzde 80'inin teknik bilgisi patent veri tabanlarında yer aldığını ifade ederek, şirketlerin, üniversitelerin ve girişimcilerin büyük çoğunluğunun bu bilgiden yeterince istifade edemediğini söyledi. Firmaların büyük çoğunluğunun inovasyon için doğal bir kaynak özelliği taşıyan bu patent verilerini takip etmediğini vurgulayan Şevli, "PatentGrowth isimli bu projemiz ile TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden 7 teknoloji alanında 7 ayrı teknoloji vizyon raporu hazırlanacak ve 7 ayrı ilde gerçekleştirilecek online etkinlikler ile hedef kitleye tanıtılacaktır" dedi.

Patent kültürünün ve bilgisinin gelişmekte olan bölgelerde bulunan araştırmacılar, girişimciler ve KOBİ'ler arasında yaygınlaşmasını amaçlayan PatentGrowth projesi ile eşleştirme faaliyetleri, tanışma toplantıları, mentörlük faaliyetlerinin yürütüleceğini dile getiren Şevli, "Bu sayede hedef bölgede patent tabanlı ticari faaliyetlerin artırılması ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, hedef bölgede patent başvuru sayılarının artması, patent tabanlı işletme sayısının artması ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede sunulacak olan hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm şirketlerimizi/üniversitelerimizi/girişimcilerimizi www.patentgrowth.com adresinden başvuru yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak üçüncü nesil üniversite olma hedeflerini gerçekleştirmek için önemli adımlar attıklarını aktaran Şevli, "Bu projede bahse konu adımlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Projenin hazırlanması ve yürütülmesi süreçlerinde önemli görevler üstlenen Van Teknokent ekibini tebrik ediyor, projenin başta Van olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA