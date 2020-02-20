Van'da parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

20.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:34

VAN'ın Erciş ilçesinde, işaret parmağı su matarasına sıkışan Eymen Ali (9), itfaiye ekiplerince makas ve pense kullanılarak yapılan yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

?Erciş'te evinde oyun oynayan Eymen Ali'nin işaret parmağı, su matarasına sıkıştı. Durumu fark eden anne, Eymen'in parmağını mataradan çıkarmaya çalıştı ancak başaramayınca Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen itfaiye ekiplerince, makas ve pense kullanılarak yapılan yarım saatlik çalışmayla Eymen'in parmağı mataradan kurtarıldı. Eymen Ali, kendini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA