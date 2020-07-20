Van'da park halindeki otomobil yandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
20.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:00
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Cevdet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.G.'ye ait park halindeyken alev alan otomobile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, otomobilin motor bölümünde büyük hasar oluştu. - VAN
Kaynak: İHA