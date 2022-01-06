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Van'da park halindeki araç alev aldı

Van'da park halindeki araç alev aldı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde aniden alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde aniden alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erçek Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonet, belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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