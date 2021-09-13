Van'da 'Pandemi ve Aşılama' istişare toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Van'da "Pandemi ve Aşılama" istişare toplantısı gerçekleştirildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da

Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında, "Pandemi ve Aşılama" istişare toplantısı yapıldı.

Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında, "Pandemi ve Aşılama" istişare toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, kurum yöneticileri, İlçe Sağlık Müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi başkanları katıldı.

Sünnetçioğlu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin bir mücadele verildiğini söyledi.

Mutant virüsüyle karşı karşıya kalındığını belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Daha sıkı tedbirler almamız lazım. İl ve ilçelerimizde sırası gelen vatandaşları uyararak aşılarını yaptırmalarını sağlamamız gerekiyor. Kovid-19 aşısı yaptıranlarda ölüm oranın az olduğu, yoğun bakım servisinde yatanların çoğunun aşısını yaptırmayanlardan oluştuğu biliniyor. İlimizde 2. doz aşılama oranımız yüzde 49 oldu. 3'üncü dozda artışa geçmemiz gerekiyor. Bunun için 10 kişilik bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, aşıları geçmiş vatandaşları arayarak aşı davetinde bulunuyor. Ayrıca müdürlüğümüzde 10 kişilik bir ekip daha oluşturmuş bulunmaktayız. Başarılı ve olumlu sonuç almak için gayret gösterip ikna edici olmamız lazım. 13 ilçe Sağlık Müdürlüğümüzde kendi bünyesinde ekip oluşturmuş. Önümüz kış, zorlu bir süreç bizi bekliyor. Grip aşısını nasıl yaptırıyorsak Kovid-19 aşısını da o şekilde yaptırtmamız gerekiyor. Mutasyonlu varyantlara karşı aşılarımızı yaparsak başarılı oluruz."

Kış mevsiminde ciddi sıkıntıların yaşanmaması için vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini kaydeden Sünnetçioğlu, "En büyük silahımız aşıdır. Birinci doz aşılamada mavi rengi yakaladık. Sizlerin başarısıyla bunu sağladık. Filyasyon çalışmaları, pandemi merkezindeki düzen ve oturulmuş sistemi sayesinde aşılamayı daha hızlı bir şekilde yapacağız. Sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmalarıyla başarıyı yakalıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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