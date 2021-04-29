Van'da pancar toplarken kayalıktan düşen kadın yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde dağlık alanda pancar toplayan kadın, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde dağlık alanda pancar toplayan kadın, kayalıklardan düşerek yaralandı.

İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı German Mezrası'ndaki dağlık alanda pancar toplayan 37 yaşındaki Feyzude Koç, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadın durumu yakınlarına bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı kadını mahalle sakinlerinin yardımıyla bulunduğu bölgeden sedye ile taşıyarak indirdi.

Feyzude Koç, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç'un ayağında kırık tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur