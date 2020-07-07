Van'da özofagus kanserinin sık görülme nedenleri araştırılıyor
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Van'da özofagus kanserinin sık görülme nedenleri araştırılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi öğretim üyeleri, özofagus (yemek borusu) kanserinin kentte sık görülmesinin nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı.

Van'da özofagus kanserinin sık görülme nedenleri araştırılıyor
07.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:30

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi öğretim üyeleri, özofagus (yemek borusu) kanserinin kentte sık görülmesinin nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbi Onkoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdullah Sakin'in başkanlığında başlatılan çalışma kapsamında, kentte son 5 yılda tanı konulan 2 bin hasta üzerinde araştırma yürütülecek.

Yapılan çalışma sonucunda hastalığın Van'da daha fazla görülmesinin nedenleriyle ilgili elde edilen veriler, klinik araştırma olarak ilgili kurumlara sunulacak.

Doç. Dr. Sakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek borusu kanserinin dünyada daha çok İran ve Uzak Doğu ülkelerinde görüldüğünü söyledi.

Bu kanser türünün Türkiye'de daha çok Van'da görüldüğünü aktaran Sakin, poliklinikte muayene ettiği hastaların yaklaşık yüzde 30'unda bu hastalığın tespit edildiğini vurguladı.

Tütsülenmiş gıdalar, aşırı tuz tüketimi, çayın sıcak içilmesi, tandır dumanı gibi etkenlerin hastalığın nedenleri arasında değerlendirildiğini bildiren Sakin, şu bilgileri verdi:

"Başlattığımız çalışma kapsamında hastalığın sık görüldüğü bölgeleri tespit etmeyi amaçlıyoruz. Yemek borusu kanserinin tam olarak neden kaynaklandığını ispatlayamıyoruz ancak yoğun görüldüğü bölgeleri tespit ederek yetkililerle paylaşabiliriz. Endoskopi yapılarak erken teşhisle insanların hayatını kurtarabiliriz. Bir doktor arkadaşımız hastanemiz ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaların yaşlarını, cinsiyetlerini, hastalıkları kaçıncı evredeyken hastaneye başvurduklarını, hangi ilçede yaşadıklarını tespit ediyor. Çalışmamızı bir klinik araştırması şeklinde yetkililerle paylaşacağız."

"Kanserin belli bir yaş aralığı yok"

Yemek borusu kanserinin beslenme alışkanlığına bağlı olduğunun ispatlanması durumunda yöre halkının da bilinçleneceğini belirten Sakin, şunları kaydetti:

"Van'da kime sorarsanız ailesinden birisinin yemek borusu kanseri olduğunu söylüyor. İnsanlar bunun normal olduğunu zannediyor. Bu kanserin normal olmadığını, bu hastalığa sebep olan faktörleri vatandaşlara göstermek istiyoruz. İnsanların zararlı yiyecek ve içeceklerden vazgeçmelerini sağlamak istiyoruz. Bu hastalığa neden olan alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorundayız. Özofagus kanserinin belli bir yaş aralığı yok. Çok erken yaşlarda teşhis alan hastalar var. 25-26 yaşlarında yemek borusu kanserine yakalanan hastaları tedavi ettik. Tedavisi devam eden 30'lu yaşlarda birçok hastamız var. Bu nedenle insanların dikkatini bu yöne çekmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız araştırmadan önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz."

Sakin, yemek borusu kanserinde büyük risk oluşturan, aşırı tuzlu gıdalar, sıcak içecekler, alkol ve sigaradan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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