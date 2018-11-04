Van'da Otomobille Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 18 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Van-Başkale karayolunda Sait Cihan yönetimindeki 34 LZ 4310 plakalı otomobil, Gedikbaşı Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinden çıkan Şahabettin Eren'in kullandığı 34 LA 1171 plakalı minibüsle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.