Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı
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Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı

16.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:37

Van'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı.

Van'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım 2020'den itibaren 800 bin liralık otomobil, 400 bin lira değerinde mobilya ile evlerden çeşitli malzemeleri çalanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan ekiple yürütülen çalışmalarda, E.K, E.B, M.B, E.B, K.Ş, İ.T, A.Y, F.T, F.K, G.Ö, R.G, Y.E, A.G, N.A, Ş.D, D.E, M.K, MO. ve M.K. çalınan malzemelerle suçüstü yakalandı.

Çalınan 8 otomobil ile mobilyalar sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon sayesinde 32 nitelikli hırsızlık olayının aydınlatılması sağlandı.

Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı
Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı
Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı
Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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