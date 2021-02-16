Otomobil ve mobilya çalan 19 şüpheli tutuklandı

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Van'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım 2020'den itibaren 800 bin liralık otomobil, 400 bin lira değerinde mobilya ile evlerden çeşitli malzemeleri çalanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan ekiple yürütülen çalışmalarda, E.K, E.B, M.B, E.B, K.Ş, İ.T, A.Y, F.T, F.K, G.Ö, R.G, Y.E, A.G, N.A, Ş.D, D.E, M.K, MO. ve M.K. çalınan malzemelerle suçüstü yakalandı.

Çalınan 8 otomobil ile mobilyalar sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon sayesinde 32 nitelikli hırsızlık olayının aydınlatılması sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol