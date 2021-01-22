Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

22.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:40

Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sağımlı beldesinden ilçe merkezine giden Baran Doğanay yönetimindeki 33 AUN 47 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve çocuğu, Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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