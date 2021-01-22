Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
22.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:40
Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Sağımlı beldesinden ilçe merkezine giden Baran Doğanay yönetimindeki 33 AUN 47 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve çocuğu, Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu