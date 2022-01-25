Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı

Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kış koşullarına bağlı olarak sis, yağış ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı. - VAN

Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı

Van'da otobüslere yönelik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title