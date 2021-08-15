Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da, şehirler arası yolcu otobüsleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da, şehirler arası yolcu otobüsleriyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçıların kullandığı "şok evleri" diye tabir edilen metruk yapıların yıkılmasını sağlayan polis ekipleri, bu evlerde barındırılan göçmenleri de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

Göçmenlerin batı illerine sevk edilmesini engellemek için denetimlerini sürdüren ekipler, yasa dışı geçişleri organize edenleri gözaltına alarak adli makamlara sevk ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenlerin yolcu otobüsleriyle batı illerine sevk edildiğini belirleyen ekipler, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

200 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin otobüs şoförü, 4'ünün muavin, birinin de otobüs sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da otobüsle göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:04:01. #1.15#

title