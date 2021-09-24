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Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit - TOKİ otobüsünde seyahat eden erkek bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, otobüsü durdurup yolcunun yanına giderek ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı. Yolcunun durumunun kötüye gitmesi üzerine tekrar direksiyon başına geçen şoför, güzergahından çıkarak hastanenin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden kahraman şoför, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim ederek hayati bir müdahalede bulundu. Bir süre hastane önünde bekleyen şoför, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine buradan ayrıldı.

Şoförün bu davranışı hem diğer yolculardan hem de hastanede bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Yaşananları insanlık namına yaptığını belirten otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametine giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım. Sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi ve 'ben sağlıkçıyım' deyince hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, siz hasta ile ilgilenin bende hastaneye götüreyim dedim. Hastayı hastaneye götürdük, durumu da baya kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Sonra hastanın durumu iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" dedi. - VAN

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

Van'da otobüs şoförü hayat kurtardı

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