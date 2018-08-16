Van'da Otobüs ile Otomobilin Çarpışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Van'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin, "Van Kadın Kolları Teşkilatımızı taşıyan otobüs trafik kazası geçirmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ataş, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi için Van'dan Ankara'ya gelmek üzere yola çıkan Kadın Kolları üyelerini taşıyan otobüsün kaza yapmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ataş, şunları kaydetti:

"Karşı yönden gelen bir aracın çarpışması sonucu Van Kadın Kolları Teşkilatımızı taşıyan otobüs trafik kazası geçirmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam da yaptığı paylaşımda, "6. Olağan Büyük Kongremiz için Ankara'ya gelen Van Kadın Kolları Teşkilatımızı taşıyan otobüse bir aracın çarpması sonucu elim bir kaza meydan gelmiştir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.